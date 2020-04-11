與家人集集支線賞花 男童疑侵入鐵道遭火車撞傷

（中央社記者蕭博陽彰化縣11日電）台鐵集集支線彰化縣二水鄉路段花旗木盛開，吸引許多人賞花、拍照、看火車，不料一名男童與家人今天在源泉派出所旁30公尺處賞花時，疑侵入鐵道遭列車擦撞，所幸無生命危險。

台鐵集集支線、彰化縣警察局田中分局源泉派出所旁花旗木盛開，彰化縣長王惠美4月5日也透過官方臉書（Facebook）邀民眾賞花，內文表示「出國賞櫻？去阿里山？不用，櫻花鐵道就在二水源泉派出所旁」，並介紹花旗木又名泰國櫻花、平地櫻花，3月到4月盛開。

交通部台灣鐵路管理局表示，2717次列車下午2時45分行經集集支線源泉站與濁水站間4K+100處，一名5歲小孩「侵入路線被列車擦撞受傷」，緊急送醫，經鐵路警察處理蒐證，下午3時40分開車，延誤逾50分。

列車司機員表示，孩童父母帶小孩在鐵軌旁拍照，因過於靠近鐵軌，不慎遭列車撞傷；台鐵局表示，男童左前頭額撕裂傷、頭部骨折需住院，今天轉院到彰化秀傳醫院治療，待傷者狀況穩定後，將製作傷者監護人張姓女子的筆錄及相關資料，移請偵辦。

台鐵局表示，根據鐵路法第57條，行人、車輛不得在鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行之處所通行。在軌道上行走的違規者，可依同法第70條處新台幣1萬元到5萬元罰鍰。（編輯：陳俊碩）1090411