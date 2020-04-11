更多編輯台推薦新聞：
外國人拍影片讚台防疫貢獻 籲勿趁機欺負台灣人
生活

外國人拍影片讚台防疫貢獻 籲勿趁機欺負台灣人

中華職棒洋將登上運動畫刊 感恩在台灣有球可以打
運動

中華職棒洋將登上運動畫刊 感恩在台灣有球可以打

譚德塞自誇有政治專長 防疫傾中口水多砸WHO招牌
國際

譚德塞自誇有政治專長 防疫傾中口水多砸WHO招牌

專題／武漢封城亡羊補牢 初期疏忽付慘痛代價
兩岸

專題／武漢封城亡羊補牢 初期疏忽付慘痛代價

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

與家人集集支線賞花 男童疑侵入鐵道遭火車撞傷

最新更新：2020/04/11 18:18

（中央社記者蕭博陽彰化縣11日電）台鐵集集支線彰化縣二水鄉路段花旗木盛開，吸引許多人賞花、拍照、看火車，不料一名男童與家人今天在源泉派出所旁30公尺處賞花時，疑侵入鐵道遭列車擦撞，所幸無生命危險。

台鐵集集支線、彰化縣警察局田中分局源泉派出所旁花旗木盛開，彰化縣長王惠美4月5日也透過官方臉書（Facebook）邀民眾賞花，內文表示「出國賞櫻？去阿里山？不用，櫻花鐵道就在二水源泉派出所旁」，並介紹花旗木又名泰國櫻花、平地櫻花，3月到4月盛開。

交通部台灣鐵路管理局表示，2717次列車下午2時45分行經集集支線源泉站與濁水站間4K+100處，一名5歲小孩「侵入路線被列車擦撞受傷」，緊急送醫，經鐵路警察處理蒐證，下午3時40分開車，延誤逾50分。

列車司機員表示，孩童父母帶小孩在鐵軌旁拍照，因過於靠近鐵軌，不慎遭列車撞傷；台鐵局表示，男童左前頭額撕裂傷、頭部骨折需住院，今天轉院到彰化秀傳醫院治療，待傷者狀況穩定後，將製作傷者監護人張姓女子的筆錄及相關資料，移請偵辦。

台鐵局表示，根據鐵路法第57條，行人、車輛不得在鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行之處所通行。在軌道上行走的違規者，可依同法第70條處新台幣1萬元到5萬元罰鍰。（編輯：陳俊碩）1090411

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報