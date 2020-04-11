新北警取締少年無照駕駛踹頭 申誡2次

（中央社記者黃旭昇新北11日電）新北市中和警分局陳姓警員處理取締少年無照駕駛拒絕攔檢、逆向逃逸案，因以腳踹趴著欲起身的少年頭部，引起爭議。新北市中和警分局表示，陳員因執法過當疏失，處分申誡2次。

警方表示，本案發生於4月7日深夜11時30分許，中和警分局國光派出所員警在中和區莒光路、壽德街口執行路檢勤務時，一輛轎車跨越雙黃線衝撞路檢點。

警方說，衝撞過程警方並未受傷，轎車不停往前直行。為維護用路人安全，警方沿路尾隨並通報線上警力攔截圍捕；後來在民享街94號前將轎車攔下。

警方盤查是未成年駕駛人鄭姓、同車龔姓、蔡姓、戴姓4名少年，因害怕無照恐遭告發，於是逆向逃逸。

中和警分局表示，當時對方有4人，現場只有2名員警，鄭姓少年等4人不願立即下車配合警方盤查，並在車內不斷咆哮辱罵及吐口水。稍後，支援警力才到達現場，所以員警一直處在強力執法的情境下。

警方執法過程，少年被警方壓制在地，因大聲要求少年趴好，「是不是趕著去投胎」、「這樣子很危險」等，因聲音過大引起住戶注意。

其中，陳姓警員在戴姓少年趴著抬頭後，以腳踹少年的頭部。住戶質疑執法過當，於是從樓上高聲質疑警方在「打小孩」。

另有員警聽到住戶的質疑，往上方回說「少年拒絕攔檢」，員警在眾目睽睽之下與住戶大聲對罵，叫住戶下來。

住戶將執法過程所拍攝影片張貼在網路社群，引起許多討論與爭議。相關影片在網路上共受到60萬餘次的觀看、獲得近1.5萬個讚、9000多則留言與1000多個分享，引起熱烈討論；一方認為執法過當，另一方則認為這樣的執法力道剛好。

中和警分局說，影片送督察組經調查後，分局認為員警執法過程有疏失，依規定議處，已經將陳員予以申誡二次行政處分，以示警惕，並加強教育。

警方今晚轉述陳姓警員說法表示，警方壓制過程，當時戴男欲再爬起來，現場員警在高壓情境下，以為戴男有逃逸意圖，所以才會施以「快速壓制」。

警方說，少年無照駕駛交通違規部分，共告發7張違規處分。駕駛鄭姓少年闖越路檢點、連續逆向及闖紅燈等，危害用路人安全，依公共危險罪嫌，移送新北地方法院少年法庭審理；餘3名未成年少年不良行為，製作勸導青少年登記表交由家長領回。（編輯：方沛清）1090411