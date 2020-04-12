新北警踹少年頭 侯友宜：執法不能逾越

（中央社記者葉臻新北12日電）新北市一名員警，因為用腳踹遭取締無照駕駛的少年頭部，被處分申誡；新北市長侯友宜今天受訪表示，支持警察強勢執法，但不能逾越、做沒有必要的動作，此案支持警分局做法。

侯友宜今天接受媒體聯訪時針對此案表示，他是基層員警出身，支持警察強勢執法，對所有的犯罪毫不客氣，勇敢面對挑戰、強力回擊、強力執法。

但當執法過程在所有人員的掌控底下已經完成，就要轉到另一個程序正義，他強調，任何在現場逮捕人犯的強勢作為他都支持，「但不能逾越已經完成所有執法動作以後，沒有必要的動作」，此案支持中和警分局的作法。

新北市政府警察局中和分局國光派出所員警，4月7日深夜執行路檢勤務時，圍捕一輛拒絕攔檢、逆向逃逸的轎車，經盤查發現駕駛是一名未成年的鄭姓少年，車上還載有另外3名少年。

警方執法過程中，一名陳姓警員在其中一名少年趴著抬頭後，以腳踹少年的頭部，遭現場住戶質疑執法過當是在「打小孩」，另一名員警則向住戶喊聲「少年拒絕攔檢」、「你下來阿」。

住戶錄製的執法過程影片引起網友討論，有民眾認為執法過當，也有人認為執法力道剛好；中和警分局說調查後認為員警執法過程有疏失，已將踹少年頭的陳姓員警予以申誡2次行政處分，以示警惕，並加強教育。（編輯：張銘坤）1090412