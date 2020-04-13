新北警踹少年頭 徐國勇：過當行為不應該

（中央社記者陳俊華台北13日電）新北市一名員警，因用腳踹遭取締無照駕駛的少年頭部，被處分申誡。內政部長徐國勇今天說，員警行為分兩階段，前面依法執行勤務應鼓勵、支持，後面過當的就不應該，會依法辦理。

新北市政府警察局中和分局國光派出所員警，4月7日深夜執行路檢勤務時，圍捕一輛拒絕攔檢、逆向逃逸的轎車，經盤查發現駕駛是一名未成年的鄭姓少年，車上還載有另外3名少年。

警方執法過程中，一名陳姓警員在其中一名少年趴著抬頭後，以腳踹少年的頭部，遭現場住戶質疑執法過當是在「打小孩」。

立法院內政、社會福利及衛生環境委員會今天聯席審查跟蹤騷擾防制法草案，邀徐國勇列席。時代力量立委邱顯智質詢時，播放鄰近住戶錄製的影片，他指出，事發後12日新北市警察局長還到中和分局慰問，「把老百姓的頭當球在踢」，送這禮物是送球鞋、頒發「金靴獎」嗎。

徐國勇說，「這是不適當的」，如果是正當防衛，也有防衛過當，「這都有過當的行為」；警察同仁阻止少年無照駕駛本來有功，後來變成這樣很可惜。

徐國勇表示，員警的行為分兩階段，前面是要鼓勵、感謝警察辛苦，「後面這段有過當行為」，對於新北市警察局長去慰問，「我想這不是鼓勵過當行為」。

徐國勇說，過當的就依法辦理，所以有記申誡，前面的確是警察依法執行勤務，應該鼓勵、支持，「後面過當的就不應該」，要分成兩階段來處理。（編輯：黃國倫）1090413