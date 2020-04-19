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假投資真詐財 工程師180萬存款被詐乾

最新更新：2020/04/19 14:50

（中央社記者黃麗芸台北19日電）「虛擬貨幣假投資真詐財」頻傳，刑事局今天指出，新北市蔡姓工程師今年初經網友鼓吹下載火幣網APP投資，未料新台幣180萬元存款被詐光，呼籲民眾應慎選投資管道。

刑事局今天發布新聞表示，「虛擬貨幣假投資真詐財」詐騙手法頻傳，經分析發現，歹徒大多透過架設網站、臉書、私人Line及交友軟體向不特定人士搭訕，等被害人加入好友後便慫恿其投入資金，並標榜「高額獲利、穩賺不賠」等口號，吸引被害人投資時下熱門的虛擬貨幣。

同時，歹徒還謊稱只要被害人依指示匯款後，即可定期提領高額獲利。

刑事局指出，一旦被害人投入大筆金錢後，才發現投資網站已無預警關閉，且歹徒也人間蒸發。

新北市40歲、碩士學位的蔡姓工程師，於1月底遇上自稱為林小姐的網友主動加他Line好友，林女主動聊到投資話題，並推薦蔡男下載火幣網APP以購買近來熱門的虛擬貨幣，蔡男經林女不斷鼓吹，於2至3月陸續匯出7筆款項、共新台幣180萬元，購買虛擬貨幣投資。

但當蔡男於4月1日擬將上述投資的虛擬貨幣換現時，林女遲未有動作且謊稱公司需要時間作業，蔡男直到4月7日才發現網站已關閉，且下載的APP也無法使用，就連林女也失去聯繫，這時才驚覺自己受騙上當。

刑事局提醒，民眾應慎選投資管道，高報酬率投資標的必定伴隨高風險，如有標榜「高額獲利、穩賺不賠」或是獲利來源不明及獲利率顯不合理等情形，都是詐騙高風險，應避免投資，更勿輕信網友來路不明的投資管道，以免被騙。（編輯：方沛清）1090419

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