脫隊山友失足摔落乙女瀑布 隊友路過竟沒察覺

王姓男子（中）隨隊登山，21日脫隊獨自走在最前面，途經八通關古道乙女瀑布附近崩壁處失足摔落30公尺，消防隊獲報趕往救出王男，傷者拒絕送醫。（民眾提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 109年4月21日

（中央社記者蕭博陽南投縣21日電）王姓男子隨隊登山，今天脫隊獨自走在最前面，途經八通關古道乙女瀑布附近崩壁處失足摔落30公尺，隊友路過也未發現王男墜谷，消防隊趕往救出王男，但當事人拒絕送醫。

南投縣政府消防局今天上午11時16分接獲一名登山者報案指出：「從東埔往觀高前進，經乙女瀑布發現對面崩壁有一人摔落半山腰，深度約30公尺」。不久後，摔落山腰受困的王男也自行打電話報案，指自己卡在崩落處，且山壁有持續崩落之虞。

消防局第三大隊隨即啟動山域事故應變機制，派遣玉山分隊3名消防員及6名義消出勤，同時申請直升機協助；人員下午2時25分抵達現場，經架設繩索，下午2時50分順利救出，傷者右膝及手指擦傷，拒絕就醫。

消防局表示，傷者是26歲王姓男子，一行6人登山隊15日從台東縣進入，今天要從南投縣信義鄉下山，王男當時脫隊，一個人走最前面，卻在行經八通關古道乙女瀑布附近崩壁時失足摔落30公尺，同行5名隊友路過案發處也未察覺王男墜谷，直到往前走遇到第一報案者告知「有人掉落」，才急返現場等待消防隊救援。（編輯：洪學廣）1090421