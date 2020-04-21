文化部前官員涉收賄 法院裁定羈押禁見

（中央社記者林長順台北21日電）文化部朱姓前官員涉嫌在任內收受出版商賄款並接受招待赴泰、越旅遊，檢廉昨天搜索、約談。北檢今天清晨將朱男聲押。北院認定朱男涉犯重罪，有勾串之虞，裁定羈押禁見。

檢廉接獲檢舉，朱男於文化部任職期間，涉嫌收盧姓、周姓出版商賄款約新台幣60萬元，並接受招待同赴泰國、越南旅遊，使出版商得以順利取得文化部人文司的特定採購案補助款總計約150萬元。

台北地檢署昨天指揮廉政署兵分7路搜索，並約談朱男等17人到案說明。檢察官漏夜偵訊後，今天清晨將朱男聲押禁見。

台北地方法院審理後，認定朱男涉犯貪污治罪條例不違背職務收賄罪、財產來源不明罪，犯罪嫌疑重大，且與同案被告、證人有勾串之虞，晚間裁定羈押禁見。

文化部20日發新聞稿指出，文化部在107年4月接獲檢舉，指涉案朱姓官員與受補助機構人員出國並接受招待，文化部長鄭麗君在第一時間指示政風處啟動行政調查，後續並主動移請法務部廉政署調查，鄭麗君也在107年7月1日將涉案官員調離原職。

文化部表示，後續也進行有關補助款專案清查，強化防弊預警機制，機先防範貪瀆舞弊情事。此案自交由法務部廉政署調查後，鄭麗君也指示全力配合廉政署進行調查，以維護文化部廉潔風氣。（編輯：李亨山）1090421