林榮基遭潑漆案 3嫌犯案前一晚就北上

香港銅鑼灣書店前店長林榮基21日上午遭人潑漆，警方專案小組22日凌晨在高雄市查獲曾男和鄭男（前中）兩嫌到案，上午帶回台北市警察局中山分局偵辦。中央社記者張新偉攝 109年4月22日

（中央社記者黃麗芸台北22日電）香港銅鑼灣書店前店長林榮基遭潑漆，警方今天凌晨在高雄市逮捕兩嫌，另有一嫌在逃，經查3嫌均住高雄且20日晚間就搭車來台北，應為預謀犯案，警持續追緝中。

林榮基昨天上午近9時單獨在北市中山區中山北路一段巷弄內的咖啡店用餐，突遭一名著深色衣褲的不明男子潑漆，造成林榮基頭部、衣褲都是紅漆污漬，犯嫌隨即徒步逃離現場。

台北市警察局中山分局、市警局刑事警察大隊和刑事局共組專案小組偵辦，經循線追查於今天凌晨2時許在犯嫌高雄住處將51歲鄭男和27歲曾男逮捕到案，其中鄭男為主要指揮犯案者，曾男則負責潑漆。

另，現場負責把風者為曾男的33歲哥哥，目前仍在逃，警方正全力追緝中。

根據調查了解，3嫌均為高雄人，且早在20日晚間就搭車來台北，隔日早上犯案，徒步逃逸後便搭乘計程車轉高鐵南下，途中還曾變裝以躲避警方追緝，初判應為預謀犯案。

警方上午先將鄭男和曾男帶回中山分局作筆錄，以釐清犯案動機和是否有幕後教唆者，全案詢後將依涉嫌傷害和恐嚇罪嫌送辦。

林榮基昨天受訪表示，此案可能和他將在25日於台北重開書店一事有關，且認為犯嫌事先觀察過他的日常作息，懷疑對方是事先埋伏犯案。

林榮基25日將在台北中山區南京西路重開書店，但日前卻接獲一家律師事務所發函，聲稱接受3月初註冊的「銅鑼灣書店有限公司」委託，要他不得使用「銅鑼灣書店」名稱。（編輯：張銘坤）1090422