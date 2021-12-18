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海巡巡護七號大修試航竄火 事故原因待查

2021/12/18 17:39（12/18 18:06 更新）
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正進行大維修的海巡署巡護七號17日出海試航返程突然失火冒煙，幸無人受傷。高雄港消人員18日上午到場進行火場調查，詳細事故原因仍待查。（海巡署艦隊分署提供）中央社記者洪學廣傳真 110年12月18日
正進行大維修的海巡署巡護七號17日出海試航返程突然失火冒煙，幸無人受傷。高雄港消人員18日上午到場進行火場調查，詳細事故原因仍待查。（海巡署艦隊分署提供）中央社記者洪學廣傳真 110年12月18日
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（中央社記者洪學廣高雄18日電）正進行大維修的海巡署巡護七號昨天出海試航返程突然失火冒煙，幸無人受傷。高雄港消人員今天上午到場進行火場調查，詳細事故原因仍待查，船體損毀部分不影響勤務運作。

海巡署艦隊分署今天下午發布新聞稿說明，正進行船體大修工程的巡護七號昨天下午4時許出海試航完畢，但在返港途中發現機艙不明原因冒煙，隨即展開滅火部署，聯繫拖船拖帶。

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海巡另派遣高雄海巡隊10052艇在旁協助戒護，讓船隻靠泊後通知旗津消防隊前往港勤碼頭協助滅火。幸船上人員均安，詳細事故原因仍待調查。

海巡指出，分署事發後成立調查小組釐清事故原因，今天上午9時也配合高雄港務消防隊調查小組人員進行火場調查，後續由消防機關製作調查報告。船體設備損壞部分，將由大修承作船廠及保險公司負責，不影響分署勤務運作。（編輯：郭諭儒）1101218

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