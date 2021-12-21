台中市警方執行安城專案 角頭要命小方之子落網

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台中市警察局豐原分局21日下午指出，警方20日下午2時許，在大肚區遊園路二段查獲詐欺集團通緝犯常姓男子，常嫌是綽號「要命小方」的方姓角頭之子，警方於擴大偵辦釐清案情後將人解送歸案。（翻攝照片）中央社記者郝雪卿傳真 110年12月21日

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（中央社記者郝雪卿台中21日電）台中市警察局豐原分局執行「安城專案」，鎖定角頭「要命小方」的兒子常姓通緝犯展開查緝，警方今天說，常嫌於昨天下午落網，將擴大偵辦釐清案情後解送歸案。

豐原分局下午發布新聞稿指出，警方於昨天下午2時許在台中市大肚區遊園路二段，查獲詐欺集團通緝犯常姓男子，常嫌是綽號「要命小方」方姓角頭之子。

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警方表示，常嫌擔任詐欺集團重要幹部，身犯多案，目前經台北、台中、台南等地檢署、地方法院發布通緝，已有4條通緝在案，豐原分局接獲線報展開查緝，期間常嫌為躲避警方查緝，四處更換地點，藏匿大肚山地區或投宿汽車旅館，出門都以保時捷豪車代步，以規避警方查緝。

警方指出，常嫌具有幫派背景，研判再犯率高，經3個月跟蒐，見時機成熟當場查獲，目前由警方擴大偵辦釐清案情後解送歸案。（編輯：方沛清）1101221