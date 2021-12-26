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樹林某汽車旅館開趴爆衝突 男開9槍遭警逮

2021/12/26 12:34
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（中央社記者王鴻國新北26日電）新北市樹林某汽車旅館今天凌晨傳槍響，陳姓男子飲酒歡唱，酒後與人爆口角並互毆，對方找友人開兩輛車來助陣，陳男見狀竟朝對方車輛開9槍逃逸，警方獲報逮人送辦。

樹林分局偵查隊長黃清暉今天接受媒體聯訪表示，這起案件發生在今天凌晨3時許，陳男偕同友人到汽車旅館飲酒歡唱，酒後與林姓友人發生口角衝突互毆，林男遭酒瓶砸傷頭部，於是打電話撂人助陣。

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他表示，林男的6名友人駕駛兩輛車到場，陳男見狀即持槍朝車輛開槍，共射擊9槍，所幸無人受傷，僅造成車上留有多處彈孔，2車駕駛趕緊開車離開並向警方報案。警方到場後即調閱監視畫面追查。

他表示，警方隨即於5時許在樹林區大安路、保安街口逮捕陳男並起獲改造手槍1把，陳男供稱與人酒後爆發衝突互毆，見林男友人來助陣，擔心寡不敵眾才會開槍後逃逸。警方依槍砲、傷害、妨害秩序等罪嫌移送新北地方檢察署偵辦。（編輯：張銘坤）1101226

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