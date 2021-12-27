懷疑前妻與老闆曖昧 醋男持汽油彈縱火遭聲押

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（中央社記者蕭博陽南投縣27日電）周姓男子懷疑前妻與黃姓工廠老闆曖昧，昨天持汽油彈攻擊造成黃男全身嚴重燒傷，周男移送地檢署複訊後，檢察官認為周男有反覆違反保護令、家暴法等之虞，今天傍晚向法院聲押。

37歲周男懷疑陳姓前妻與52歲黃姓工廠老闆交往，昨天與黃男爭執後丟汽油彈縱火，造成黃男遭燒傷命危，周男自己也被波及受輕傷，就醫治療後被帶回南投縣警察局南投分局偵辦，全案移送南投地方檢察署複訊後，檢察官今天向南投地方法院聲請羈押。

南投分局今天發布新聞訊息表示，26日獲報南投市南崗二路發生住宅火警，員警立即趕往現場，經了解疑為縱火案，隨即成立專案小組，現場掌握犯罪嫌疑人並迅速偵破，釐清犯案動機及詢問完成後移送地檢署。

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南投地檢署表示，檢察官訊問周姓被告，認為涉犯刑法殺人未遂、放火燒燬現供人使用之住宅、妨害自由罪嫌，及家庭暴力防治法第61條第1款、4款違反保護令等罪嫌重大，且對於放火、違反保護令、故意實施家庭暴力等，有事實足認反覆實行同一犯罪之虞，因此，今天傍晚向南投地方法院聲請羈押。

檢警調查，陳女和周男離婚後，在南投市南崗二路一間透天厝工廠從事緞帶代工，周男疑不滿前妻與工廠老闆黃男有曖昧關係，帶著汽油彈找黃男理論，兩人起口角，周男便拿出預藏汽油彈攻擊黃男，造成黃男全身90%面積二度燒傷，轉送台中一家醫院治療。（編輯：陳仁華）1101227