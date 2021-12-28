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貝里斯籍擱淺雜貨輪脫困 晚間拖進馬公港

2021/12/28 20:41（12/28 21:11 更新）
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貝里斯籍雜貨輪「合茂號」擱淺在澎湖險礁嶼附近海域，28日配合海水漲潮順利拖離擱淺區，晚間9時將拖進馬公港檢修。（澎湖縣政府提供）中央社 110年12月28日
貝里斯籍雜貨輪「合茂號」擱淺在澎湖險礁嶼附近海域，28日配合海水漲潮順利拖離擱淺區，晚間9時將拖進馬公港檢修。（澎湖縣政府提供）中央社 110年12月28日
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（中央社澎湖縣28日電）貝里斯籍雜貨輪「合茂號」擱淺在澎湖險礁嶼附近海域，澎湖縣旅遊處長陳美齡發布訊息表示，今天傍晚配合漲潮合茂號順利拖離，晚間9時將拖進馬公港檢修。

澎湖縣政府表示，隸屬貝里斯籍雜貨輪「合茂號」，24日在基隆外海52海里處發出遇險信號，船上9名船員棄船，由探險家輪救起，貨輪在海潮與風浪的挾帶下，一路往南漂，昨天晚間擱淺在澎湖險礁嶼附近海域，所幸未傳傳出有漏油情況。

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陳美齡表示，船公司委託的大龍16號拖船，今天下午配合海水漲潮，順利地拖離擱淺區，晚間9時將進馬公港檢修。

縣府指出，澎湖南北海域在短短3個月內，先後發生有10月巴拿馬籍貨輪「信燕號」擱淺在澎湖吉貝嶼海域，12月13日韓國籍平台船「DONGJI NO.2」因斷纜擱淺在澎湖將軍嶼海域，昨天貝里斯籍雜貨輪「合茂號」擱淺在澎湖險礁嶼，目前僅「合茂號」拖離，其餘2艘還留在擱淺海域中，待相關單位處理。（編輯：郭諭儒）1101228

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