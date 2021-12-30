恐嚇金管會主委嫁禍岳父母 男子遭訴

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（中央社記者林長順台北30日電）楊姓男子疑不滿岳父等人不資助購買新房，涉嫌假造岳父等人是「獵殺習近平革命組織」成員，寄發電子郵件恐嚇金管會主委黃天牧等人。台北地檢署今天依恐嚇、偽造文書等罪起訴楊男。

檢方調查，楊男於民國106年間與邱姓女子結婚，並於108年間入住岳父買給邱女的房屋，楊男因居住期間與鄰居吳姓男子關係不睦，且認為妻子流產是鄰居噪音所致，萌生搬到其他地方的想法。

檢方指出，楊男岳父無意資助購屋，還建議楊男可憑己力在房價相對低廉的老家桃園買房子。楊男認為投資房產有成的岳父刻意鄙視他及原生家庭，加上邱女胞妹也拒絕借錢給他們買房，楊男夫妻搬到邱女的員工宿舍並斷絕與岳家往來。

檢方表示，楊男為抒發對岳家的不滿，假造「獵殺習近平革命組織」團體，佯稱該團體的成立是以捍衛胡錦濤及企業家暨富二代為宗旨，岳父、岳母及邱女胞妹、鄰居吳姓男子為團體成員。

檢方查出，楊男以岳父、吳男等人名義寄發恐嚇信給金管會、調查局等單位，金管會主委函請調查局新北市調處調查。北檢今年8月間指揮新北處搜索楊男住處，查獲行動電話、筆記型電腦、桌上型電腦、隨身碟等證物。

台北地檢署偵辦後，今天依刑法恐嚇、偽造文書罪起訴楊男。（編輯：唐聲揚）1101230