空勤黑鷹 南投信義鄉觀高營地執行山難救援

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40歲蘇姓男子在南投信義觀高營地頭部受傷求援，空中勤務總隊台東豐年機場駐地勤務第3大隊第3隊黑鷹直升機出動，在1日上午趁空中能見度清楚時執行救援任務。（空中勤務總隊提供）中央社記者張祈傳真 111年1月1日

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（中央社記者張祈台東1日電）40歲的蘇男前往南投信義鄉觀高營地頭部受傷。空勤總隊獲報，駐地台東豐年機場3大隊黑鷹直升機上午趁空中能見度清楚執行救援，10時53分落地人員後送就醫，圓滿完成任務。

第3大隊第3隊昨晚7時接獲總隊勤務指揮中心通知，在觀高營地登山客蘇男頭部受傷待援，申請直升機後送。

3隊接獲命令調派UH-60M型黑鷹、編號NA-707直升機執行任務，趁上午目標區天氣符合放行標準在9時18分起飛，9時50分抵達目標區高低空偵查及評估救援方式。

10時16分2名機上搜救隊員以吊掛方式回收傷患，10時24分完成救援作業後返回豐年機場，10時53分落地人員後送就醫，圓滿完成這次任務。（編輯：孫承武）1110101