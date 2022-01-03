苗栗測速桿王在台61線 後龍段年取締7315件

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（中央社記者管瑞平苗栗縣3日電）苗栗縣警察局今天公布轄內固定式測速照相桿取締件數，其中「桿王」位在台61線西濱快速道路後龍路段，110年共取締7315件；台13線頭屋路段年取締5410件，排第2。

苗栗縣警察局交通隊透過新聞稿表示，統計110年1月至12月固定式違規超速採證照片件數，排名前5依序為台61線西濱快速公路（後龍路段）97.55公里，7315件；台13線（頭屋路段）24.2公里，5410件；縣道140線（苑裡路段）8.1公里，1509件；台61線西濱快速公路（通霄路段）114.3公里，1497件；以及台13線（苗栗市苗商後方）30.3公里，969件。

警方指出，其中，台61線97.55公里及台13線24.2公里兩支測速照相桿，取締違規件數分別蟬聯第1、第2。前者限速每小時80公里，因快速道路寬敞筆直，駕駛人易超速行駛；後者鄰近頭屋交流道，又在下坡路段，限速50公里。

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苗栗縣警察局表示，轄內透過固定式或非固定式測速照相科學儀器設備，均按規定定期送往經濟部標準檢驗局檢驗，且定期於網站公布，另在執法路段前方一定會設置測速取締標誌，提醒用路人減速慢行。

警方呼籲，「10次車禍、9次快」，取締違規超速是為保護用路人安全，不是要讓民眾荷包失血，駕駛車輛行駛道路務必遵守交通法令，以維護自身及用路人安全。（編輯：方沛清）1110103