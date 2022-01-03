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海匯集團非法在台吸金逾8億 刑事局查獲逮12嫌

2022/1/3 16:20（1/3 17:16 更新）
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51歲郭姓女子等12人涉嫌非法籌設「海匯國際集團」在台吸金，刑事局偵查第七大隊第三隊長李奇勳（圖）3日表示，其藉由「外匯保證金」為投資標的並保證每月獲利5%，近4年違法吸金逾新台幣8億元，刑事局循線查獲12嫌送辦。中央社記者黃麗芸攝 111年1月3日
51歲郭姓女子等12人涉嫌非法籌設「海匯國際集團」在台吸金，刑事局偵查第七大隊第三隊長李奇勳（圖）3日表示，其藉由「外匯保證金」為投資標的並保證每月獲利5%，近4年違法吸金逾新台幣8億元，刑事局循線查獲12嫌送辦。中央社記者黃麗芸攝 111年1月3日
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（中央社記者黃麗芸台北3日電）51歲郭姓女子等12人涉嫌非法籌設「海匯國際集團」在台吸金，藉由「外匯保證金」為投資標的並保證每月獲利5%，近4年違法吸金逾新台幣8億元，刑事局循線查獲12嫌送辦。

刑事局今天舉行破案記者會，偵查第七大隊第三隊長李奇勳表示，日前接獲檢舉得知有一非法籌設的「海匯國際集團」在台非法吸金，經長期偵蒐分析發現，郭女等12嫌自民國107年起以此集團名義聲稱主要投資「外匯保證金」商品，保證每月獲利5%。

進一步調查發現，此集團以賺取佣金和各種分紅獎金為主要獲利來源。

由郭女和49歲陳姓男子、55歲吳姓女子分別在台北市大安區及台中市NTC國家商貿中心設立簡餐咖啡廳或租用高級辦公室，利用公共場域鬆懈投資人戒心，且未經許可擅自經營期貨經理、顧問事業，並由陳男、吳女和43歲蘇姓女子擔任講師，舉辦實體及線上說明會。

集團聲稱保證不會虧損、每月獲利5%、換算年利率高達60%等話術為噱頭，招攬不特定民眾投資，並由郭女、40歲俞姓男子、35歲卓姓女子協助用泰達幣（USDT）或電匯方式入金至系統平台。

警方初查全國至少有2萬名會員加入，若以最低投資金額1500美元（換算新台幣約4萬1000餘元）計算，此集團已違法吸金至少3000萬美元（約新台幣8億2860萬元）。

其中有名60歲家管婦人投資新台幣200萬元，擔心受騙想取回本金不成，才向警方報案。

另曾有民眾向調查局檢舉投訴「海匯國際集團」非法吸金遭調查，為規避檢警追查，此集團於110年上半年改名為「DRC」持續運作。

經專案小組長期偵蒐，於去年9月7日、12月21日分別持拘票及搜索票執行拘提搜索，當場查扣新台幣454萬餘元、手機、筆電、投資說明資料等證物一批。

全案詢後將郭嫌等12人依違反期貨交易法未經許可經營期貨經理、顧問事業及銀行法準收受存款罪嫌，解送台中地檢署偵辦，12嫌分別裁定以新台幣5萬至30萬元不等金額交保。（編輯：李錫璋）1110103

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