屏東偵查佐李鴻文打擊毒品 從警3年獲警光獎

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屏東縣警察局刑事警察大隊經濟組23歲的偵查佐李鴻文（右）從警只有3年，獲頒110年度國家警光獎「查緝毒品類」優等獎項，成為此次全國最年輕的警光獎得主。（屏東縣警局提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年1月3日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣3日電）屏東縣警察局刑事警察大隊經濟組23歲的偵查佐李鴻文從警只有3年，1年裡連續破獲3件毒品案，獲頒110年度「國家警光獎」，成為此次全國最年輕的警光獎得主。

李鴻文在去年全國各警察機關薦報99名員警的績優事蹟中，脫穎而出，榮獲國家警光獎「查緝毒品類」優等獎項。

李鴻文接受中央社記者訪問時表示，能獲獎太幸運，原本他認為會因為太年輕而無法獲獎，因為歷年像他這個年紀，這樣資歷能獲獎的很少。

李鴻文表示，國小時看到電視影集「痞子英雄」中男主角跟監、找犯人、不輕易放棄的精神，讓他有了從警的念頭。

高中時，他跟著班上一群同學考警專35期，如願考上。李鴻文說，畢業當上警察，他選擇在經濟組打擊毒品犯罪，現實警察工作與他想像得沒有差很多，蒐證、跟監、調閱監視器、收網等，當攻堅的那一刻，證明前面努力都不是白費時，心裡有很大成就感。

李鴻文的父母是公務員，對於他從警，一開始有點擔心，但了解警察工作後，也慢慢接受。李鴻文說，有次抓毒犯，正好在他弟弟補習的補習班樓下，還驚動補習班學生，弟弟事後跟他說，打擊毒品犯罪對社會很有貢獻。

李鴻文民國107年10月派任屏縣警局刑事警察大隊經濟組服務，最近1年間，連破第2級毒品製造工廠共3案，查獲製毒犯嫌12人，起獲第2級毒品安非他命成品32.037公斤、第4級毒品氯假麻黃鹼80.999公斤。

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李鴻文說，能破案都是團隊努力，而他獲得推薦，除了長官看到他的努力外，也是學長不居功。對警察工作的熱情，讓李鴻文想繼續深造，他表示，網路犯罪日新月異，警察辦案也越來越多元並科技化，在這3年，他一方面辦案，一方面就讀空中大學，拿到大學學歷，準備考研究所。

縣警局長劉印宮表示，李鴻文榮獲國家警光獎殊榮，實至名歸，毒品犯罪型態轉變，持續超前部署查緝至為重要，不讓毒品危害民眾健康，民眾才能享有安居樂業生活。（編輯：謝雅竹）1110103