移民署以班機分批遣返21中國籍偷渡犯

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（中央社記者劉建邦台北6日電）內政部移民署規劃以專案遣返在台灣的中國籍偷渡犯，經與陸方協調，分4梯次共23人會被遣返，因2人失聯已持續協尋，有21人以搭乘班機方式，陸續被遣返中國。

移民署今天證實有此專案但因相關作業仍在執行，細節不便透露。

移民署去年5月間依據金門協議，提供23名在台灣的中國籍偷渡犯名單給陸方，陸方12月底回覆後，移民署著手辦理遣返事宜，並發現2人失聯，正持續協尋。

移民署最後規劃把21名偷渡犯遣返中國，分別為18名男子、3名女子。因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，移民署原規劃依金門協議，就是透過海上航運遣返偷渡犯，最後決定改讓人犯搭乘飛機執行專案。

移民署昨天執行第1批偷渡犯，其餘人犯預估農曆春節前遣返完畢，此外，自稱中國異議人士胡海波，移民署今天把人遣返中國。

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從中國遣返通緝犯回台狀況，刑事局統計，2016年、2017年派員執行至中國接押回台通緝犯，各為13人；2018年、2019年各為11人；2020年有4人、2021年3人。

熟悉兩岸共打的警官表示，在兩岸共同打擊犯罪執行面都跟陸方保持聯繫管道，像會共同辦案破獲跨境犯罪集團、遣返人犯等，近年因兩岸情勢較緊張，許多共同打擊犯罪事務要經長時間協調，才可能有結果。（編輯：李亨山）1110106