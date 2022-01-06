更多編輯台推薦新聞：
法媒：中國利用立陶宛 向歐盟揮動經濟脅迫之劍
國際

法媒：中國利用立陶宛 向歐盟揮動經濟脅迫之劍

研究：疫情期間出生嬰兒 發展略遜以往小孩
國際

研究：疫情期間出生嬰兒 發展略遜以往小孩

哈薩克威權統治掀動盪 看懂瓦斯漲價如何引爆30年積怨
國際

哈薩克威權統治掀動盪 看懂瓦斯漲價如何引爆30年積怨

喬科維奇遭澳洲撤簽證 專家：須舉證法律疏失才能扭轉遣返結果
運動

喬科維奇遭澳洲撤簽證 專家：須舉證法律疏失才能扭轉遣返結果

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

嘉縣議員邱銀海毆打稽查員 判拘役55天、緩刑2年

2022/1/6 15:16（1/6 15:22 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
嘉義縣議員邱銀海（左）去年9月毆打、辱罵執行公務的嘉義縣環保局蘇姓稽查分隊長。（圖取自facebook.com/apple79549）
嘉義縣議員邱銀海（左）去年9月毆打、辱罵執行公務的嘉義縣環保局蘇姓稽查分隊長。（圖取自facebook.com/apple79549）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁、蔡智明雲林縣6日電）嘉義縣議員邱銀海去年9月毆打、辱罵執行公務的嘉義縣環保局蘇姓稽查分隊長，嘉義地方法院審酌雙方和解，依妨害公務執行罪判邱銀海拘役55天、緩刑2年並支付公庫12萬元。

邱銀海另涉及詐領助理費、非法傾倒事業廢棄物與槍砲彈藥刀械管制條例案件等案，目前仍在押。

嘉義縣議會公關室表示，邱銀海的案件法院都還在審理中，目前不會影響他的議員資格。

法院判決書指出，身著背心的蘇姓稽查分隊長去年9月14日配合水利處會勘嘉義縣中埔鄉一處土地，邱銀海口出惡言及三字經辱罵蘇男，除了用手勒住蘇男的脖子，還毆打蘇男並將其壓制在地，導致蘇男頸部和四肢等多處擦挫傷。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

邱銀海在審理庭上，請求法官判緩刑並表示願意支付公庫金額，而審理法官認為，邱銀海當時是受選民請託，在環保局、水利處到選民的土地會勘情形下陪同在場，沒有成為民眾與公務人員之間溝通橋梁，反而辱罵、毆打環保稽查人員，對社會大眾做不良示範。

審理法官綜觀，邱銀海離婚、育有3名子女以及家庭經濟，以及犯後坦承犯行，與蘇男達成和解與獲得原諒，甚至替其求情等，量刑處以拘役55天、緩刑2年以及支付公庫新台幣12萬元。（編輯：陳仁華）1110106

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族