嘉義酒駕男子罰鍰、健保費不繳 祖傳農地被法拍

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（中央社記者姜宜菁嘉義市6日電）賴姓男子酒駕、無照駕駛罰鍰及健保費不繳，共欠逾新台幣21萬元被移送強制執行，行政執行署嘉義分署多次勸繳未果，日前拍賣賴男的祖產農地，拍賣所得清繳全數積欠罰款。

行政執行署嘉義分署今天發布新聞稿指出，賴男從民國104年起欠繳健保費，另在107年間2度騎機車被查獲酒精濃度超過標準遭吊銷駕照、裁罰，並被處分終身不得考領駕駛執照，但賴男仍持續無照騎車被罰不繳，數年間被嘉義區監理所等單位移送共29件，共積欠21萬元。

嘉義分署表示，賴男不繳交通罰單等被移送強制執行後，執行人員先就他名下持分土地通知查封，同時多次至賴男住處現場勸諭繳納，但賴男認為祖傳持分30多坪的農地應難以拍賣掉，拒絕繳納。

嘉義分署將賴男名下不動產除依法辦理不動產上網公告外，並以360度環景照片「法拍千里眼」服務，提供拍賣不動產的現況，讓民眾在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間或遠地仍能透過科技看屋選地，不受時空限制。

嘉義分署表示，賴男的不動產底價32萬元，第1次公開拍賣即有民眾投標，最後以42萬8000元賣出，為國庫進帳21萬多元。（編輯：戴光育）1110106