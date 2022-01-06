更多編輯台推薦新聞：
法媒：中國利用立陶宛 向歐盟揮動經濟脅迫之劍
國際

法媒：中國利用立陶宛 向歐盟揮動經濟脅迫之劍

研究：疫情期間出生嬰兒 發展略遜以往小孩
國際

研究：疫情期間出生嬰兒 發展略遜以往小孩

哈薩克威權統治掀動盪 看懂瓦斯漲價如何引爆30年積怨
國際

哈薩克威權統治掀動盪 看懂瓦斯漲價如何引爆30年積怨

喬科維奇遭澳洲撤簽證 專家：須舉證法律疏失才能扭轉遣返結果
運動

喬科維奇遭澳洲撤簽證 專家：須舉證法律疏失才能扭轉遣返結果

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

少女翹家失聯1個月 彰化警方尋獲勸返家

2022/1/6 20:26
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化6日電）彰化縣15歲黃姓少女去年12月8日離家後失蹤，家屬報案協尋，兒福聯盟也在臉書張貼公告協尋，警方今天在花壇鄉一處民宅找到少女，勸導與父母返家。

財團法人中華民國兒童福利聯盟文教基金會今年1月4日在臉書粉絲專頁張貼公告，呼籲民眾協尋家住彰化縣線西鄉的15歲黃姓少女，網友也將貼文轉貼至多個在地臉書粉絲專頁協尋。

彰化縣警察局和美分局員警今天告訴中央社記者，黃姓少女去年12月8日離家未歸，黃父連2天聯繫不上女兒後向警方報案，警方循線訪查後，發現少女在彰化縣花壇鄉、大村鄉一帶活動，今天下午在花壇鄉一處民宅找到少女，並帶回和美分局線西分駐所。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

警方表示，少女2歲時被領養，養父母對女兒疼愛有加，但少女國中畢業後未繼續升學，先前就曾離家出走，去年12月8日離家後失蹤，近1個月沒有回家，近日黃父透過少女友人才得知，女兒在另名友人花壇鄉的住處，請警方協助將人帶回。

警方指出，員警找到少女後將人帶回，並通知少女的父母到場，少女一度不願回家，經過員警耐心勸說，少女與父母返家。（編輯：唐聲揚）1110106

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族