少女翹家失聯1個月 彰化警方尋獲勸返家

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（中央社記者吳哲豪彰化6日電）彰化縣15歲黃姓少女去年12月8日離家後失蹤，家屬報案協尋，兒福聯盟也在臉書張貼公告協尋，警方今天在花壇鄉一處民宅找到少女，勸導與父母返家。

財團法人中華民國兒童福利聯盟文教基金會今年1月4日在臉書粉絲專頁張貼公告，呼籲民眾協尋家住彰化縣線西鄉的15歲黃姓少女，網友也將貼文轉貼至多個在地臉書粉絲專頁協尋。

彰化縣警察局和美分局員警今天告訴中央社記者，黃姓少女去年12月8日離家未歸，黃父連2天聯繫不上女兒後向警方報案，警方循線訪查後，發現少女在彰化縣花壇鄉、大村鄉一帶活動，今天下午在花壇鄉一處民宅找到少女，並帶回和美分局線西分駐所。

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警方表示，少女2歲時被領養，養父母對女兒疼愛有加，但少女國中畢業後未繼續升學，先前就曾離家出走，去年12月8日離家後失蹤，近1個月沒有回家，近日黃父透過少女友人才得知，女兒在另名友人花壇鄉的住處，請警方協助將人帶回。

警方指出，員警找到少女後將人帶回，並通知少女的父母到場，少女一度不願回家，經過員警耐心勸說，少女與父母返家。（編輯：唐聲揚）1110106