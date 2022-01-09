屏東大火燒毀20戶 縣府每戶贈2萬元慰問金救急

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屏東九如鄉8日一把大火燒毀20戶，屏東縣政府社會處緊急啟動慰問機制，處長劉美淑（左）致贈每戶新台幣2萬元慰問金。（屏東縣社會處提供）中央社記者李卉婷傳真 111年1月9日

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（中央社記者李卉婷屏東縣9日電）屏東九如鄉昨天一把大火燒毀20戶，屏東縣政府社會處緊急啟動慰問機制，致贈每戶新台幣2萬元慰問金，農曆春節年關將至，協助受災民眾渡過急難困境。

社會處今天發布新聞稿指出，火災第一時間由消防局進行搶救，以救援民眾人身安全為優先，當火勢控制後，需協助的就是受災民眾的生活關懷，民眾遭遇火災，心理的創傷以及因火災可能造成財產的毀損，面對後續生活的擔心，今天由社會處長劉美淑代表屏東縣長潘孟安，致贈每戶2萬元慰問金，進行相關服務與網絡資源的連結，協助災民後續生活的重建。

劉美淑接受中央社記者訪問指出，提供每戶2萬元的慰問現金，讓受災民眾可及時運用，同步協請九如鄉公所協助申請災害安遷救助與急難紓困，並連結民間慈善單位急難救助，共同陪伴受災戶度過難關。另，大火也造成9人住家嚴重毀損無法居住，也已經由親友接回。

這場火警發生在昨天中午12時許，火勢猛烈延燒20戶，釀成1人全身50%燒燙傷，目前仍在醫院救治中；初步估計損失約2000萬至3000萬元。

潘孟安透過新聞稿表示，消防局今天已至受災現場進行勘災，以進行後續相關急難救助與民間資源的轉介。

另外，屏東慈濟功德會也第一時間配合屏縣府共同進行慰問關懷，以共同協力陪伴受災民眾，每戶提供1萬元慰問金，並由在地慈濟師兄師姐持續陪伴關懷，以協助受災民眾重建復原。（編輯：陳仁華）1110109