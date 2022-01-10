台61線後龍路段 大學生疑超車不慎遭拖板車輾斃

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5名大學生10日從新竹騎機車到苗栗出遊，北返時行經台61線後龍路段側車道，其中1人疑似從左側超車時不慎與載運挖土機拖板車發生擦撞，當場死亡。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年1月10日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣10日電）5名大學生今天騎機車到苗栗出遊，返程行經台61線後龍路段，其中一人疑似超車不慎，遭載運挖土機的拖板車當場輾斃，肇事原因由警方調查釐清。

苗栗縣警察局竹南分局副分局長張中接受媒體訪問表示，上午9時接獲民眾通報，台61線西濱快速公路北上107公里發生車禍事故，19歲戴姓男子騎乘機車，疑似從左側超車時不慎與載運挖土機拖板車發生擦撞，當場死亡。

消防人員獲報抵達事故地點時，發現戴男雖然有戴安全帽，不過連人帶車摔倒後，又遭到板車輾過，頭部重創、明顯死亡。

警方初步了解，戴姓死者是新竹市中華大學學生，上午與其他4名同學結伴各自騎機車到苗栗後龍好望角遊玩，北返途中發生不幸意外；事故後，其餘4名同學一臉驚恐，呆坐在邊坡草皮，有人甚至頻頻發抖。

拖板車鄧姓駕駛指出，當時車輛正要上坡速度較慢，已經有3輛機車從左側超車，他將車輛慢慢往右偏移，突然聽到「碰」一聲，想要煞車已經來不及。

警方表示，鄧姓駕駛酒測值為0，初步勘查現場，車道左側路面邊緣有高低差，地上也有機車刮地痕，將蒐證後，再比對相關事證，釐清肇事原因。（編輯：方沛清）1110110