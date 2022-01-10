新北男子涉詐騙個資非法拘禁 檢方聲押禁見獲准

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（中央社記者沈佩瑤新北10日電）新北檢警日前獲報，有不法份子以借貸為餌騙取民眾個資並涉非法監禁，經追查逮獲20歲鄭姓主嫌及5名少年，救出7名被害人，還赫見未滿週歲嬰兒。檢方向法院聲押禁見鄭男獲准。

新北地方檢察署今天發布新聞稿指出，新北市政府警察局三峽分局7日獲報，指稱有不法份子在網路刊登小額借貸廣告，誘使有需求民眾到三峽區據點借貸，再藉機騙取民眾金融帳戶、提款卡及身分證件等，隨後還將人拘禁在鶯歌區某處。

警方調查發現，不法份子將騙取的金融帳戶用於詐欺他人財物，因而被設為警示帳戶，由於還涉嫌將人拘禁，報請新北地檢署由檢察官陳詩詩指揮偵辦。

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檢警8日分頭到三峽區、鶯歌區搜索，當場查獲20歲鄭姓主嫌及少年5人，另發現遭軟禁的7名被害人，其中包含1名未滿週歲嬰兒，並查扣存摺、金融卡、手機、監視器、球棒及商業本票等證物。

檢察官訊問後，認定鄭姓犯嫌涉犯妨害自由及詐欺等罪嫌重大，有串證、滅證、再犯之虞，向法院聲請羈押禁見獲准；另5名涉案少年移送台灣新北地方法院少年法庭，審理後諭知責付家長。（編輯：戴光育）1110110