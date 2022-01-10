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疑向母借錢不成縱火 男子遭警逮捕

2022/1/10 20:58（1/10 21:06 更新）
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台南市中西區1處公寓住宅在今年1月3日發生火災，雖然未釀傷亡，但經調查發現疑似是人為縱火，警方循線調查發現蕭姓男子曾在案發前向母親借錢不成，10日逮捕涉案的蕭男（中）。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年1月10日
台南市中西區1處公寓住宅在今年1月3日發生火災，雖然未釀傷亡，但經調查發現疑似是人為縱火，警方循線調查發現蕭姓男子曾在案發前向母親借錢不成，10日逮捕涉案的蕭男（中）。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年1月10日
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（中央社記者楊思瑞台南10日電）台南市中西區1處公寓住宅3日發生火災，雖然火勢很快被撲滅未釀傷亡，但經調查發現疑似是人為縱火，警方今天逮捕1名在案發前向母親索要金錢不成的蕭姓男子。

台南市政府消防局在3日下午3時許接獲報案，指稱在中西區1處公寓住宅的8樓發生火災，隨即調派人員車輛前往滅火，約20分鐘後將火勢撲滅，沒有人員受傷受困，但經火場調查後發現疑似有人為縱火可能性，由台南市政府警察局第二分局成立專案小組偵辦。

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台南市第二警分局今天發布新聞稿指出，循線調查發現1名男子曾在案發前向住在起火住宅內的母親借錢，並揚言如果不借將做出不理性動作，但母親因無力負荷沒有借，當天下午就發生火災。

警方查出涉案者為31歲蕭姓男子，並發現蕭男在案發後曾搭乘客運到北部，還把頭髮剪短意圖躲避查緝，今天在蕭男位於台南的住處拘提蕭男到案，並於現場查扣智慧型手機2支，全案依違反刑法公共危險罪移送台南地檢署後續偵辦。（編輯：謝雅竹）1110110

台南市中西區1處公寓住宅在今年1月3日發生火災，雖然火勢很快被撲滅未釀傷亡，但經調查發現疑似是人為縱火，警方循線調查，10日逮捕在案發前向母親索要金錢不成的蕭姓男子。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年1月10日
台南市中西區1處公寓住宅在今年1月3日發生火災，雖然火勢很快被撲滅未釀傷亡，但經調查發現疑似是人為縱火，警方循線調查，10日逮捕在案發前向母親索要金錢不成的蕭姓男子。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年1月10日
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