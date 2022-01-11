尾牙續攤20餘人KTV大亂鬥 苗栗警啟動快打壓制

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年關將近，苗栗市發生民眾尾牙聚餐後到KTV續攤，卻在大廳爆發肢體衝突，警方接獲通報啟動快打迅速壓制，逮捕4名現行犯，另一名涉案男子得知警方要找他，事後也乖乖自動投案。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 111年1月11日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣11日電）年關將近，苗栗市發生民眾尾牙聚餐後到KTV續攤，卻在大廳爆發肢體衝突，警方接獲通報啟動快打迅速壓制，逮捕4名現行犯，另1名涉案者事後主動投案，均依法送辦。

苗栗縣警察局苗栗分局今天發布新聞稿指出，10日凌晨接獲通報，苗栗市一家KTV大廳有多名客人衝突互毆，隨即啟動快打機制，由北苗所所長率領優勢警力到場，抵達時見大廳有2派人馬約20餘人群聚、叫囂咆哮、推擠。

警方在現場隔起人牆，噴灑辣椒水，要求雙方離去，但仍有數名男子不聽勸阻，甚至攻擊員警叫囂推擠，警方隨即將4名暴力動粗者依現行犯逮捕，另有1名涉案男子得知警方要找他，事後也乖乖自動投案，警詢後將5人依妨害公務、公然侮辱及傷害罪嫌移送法辦。

警方調查，發生衝突的民眾，大多是參加公司尾牙後，尚未盡興而轉往KTV敘攤的酒客，疑似自恃各自團體人數眾多，加上飲酒後自我控制力降低，在走廊上互看不順眼，一言不合，演變成肢體衝突。

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警方表示，處理案件過程中，竟有1名路過駕駛行經KTV時，對群眾長按喇叭，經員警上前盤查，發現駕駛渾身酒氣，明顯酒後駕車，立即實施酒測，酒測值逾0.7mg/Ｌ，立即予以上銬逮捕。

苗栗分局副分局長傅學廷表示，刑法149條、150條，明確規定，在公共或公眾得出入場所，意圖滋事而聚眾，或施強暴脅迫行為，均負刑事責任，而且屬非告訴乃論，警方到場，無論當事人是否提告，只要是現行犯或準現行犯，一律逮捕，縱使行為人已經離開了，員警也會調監視畫面，以車追人、以人查案，對於暴力違法、挑戰公權力行為絕不容忍，一定依法嚴辦。（編輯：方沛清）1110111