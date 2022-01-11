高雄少年疑砸店咬出共犯 遭圍毆丟包警逮5嫌

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高雄苓雅區110年發生砸店案，陳姓少年疑不滿黃姓友人在偵訊時將他供出，相約談判，率4人持棍棒圍毆並押走黃男，之後再載往三民區丟包。警方11日凌晨獲報後，2小時內逮捕5人。（高市左營警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年1月11日

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（中央社記者洪學廣高雄11日電）高雄苓雅區去年發生砸店案，陳姓少年疑不滿黃姓友人在偵訊時將他供出，因此約出談判，並率4人持棍棒圍毆押走黃男，之後再載往三民區丟包。警方2小時內逮捕5人，正追緝共犯。

高雄市政府警察局左營分局今天上午發布新聞稿說明，博愛派出所凌晨1時多獲報重平路17號附近有糾紛，員警查訪附近路人及調閱監視器發現涉嫌車輛，通報線上警網圍捕，在凌晨3時多在三民區大順二路攔截涉案車輛及車上5名犯嫌。

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警方調查，17歲主嫌陳姓少年去年疑和16歲黃男共同參與苓雅區砸店案，但黃男落網後卻在檢方偵訊時將漏網之魚陳男供出，導致對方心生不滿，雙方在網路互嗆約出談判。

左營分局指出，陳姓主嫌當時率3名未成年少年和21歲鐘姓男子持棍棒毆打黃男，還將人押走談判，途中讓黃男聯絡朋友後便在超商放人離去。警方已聯繫黃姓被害人及其他嫌疑人到案說明，釐清案情。（編輯：方沛清）1110111