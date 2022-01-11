尋仇認錯人在警局前砸車 新北檢起訴4男子

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（中央社記者沈佩瑤新北11日電）新北地方檢察署偵辦尋仇找錯人還大膽在警局前砸車案，今天針對犯罪事實偵查終結，依妨害秩序、強制及毀損等罪嫌起訴詹姓男子等4人。

根據起訴書，去年11月14日凌晨，20歲詹姓男子與他人有糾紛，在社群軟體IG上發現對方至三重區某KTV，於是夥同褚姓、高姓及林姓等友人駕駛2部汽車前往尋仇。

當時29歲凃姓白牌計程車駕駛在某KTV附近找車位，詹男等人誤認他是尋仇對象，開車上前圍堵，凃男嚇得駕車到新北市政府警察局三重分局求救，但對方在分局前砸車後離去。

警方出動快打部隊，在3分鐘內於分局附近加油站攔獲其中一輛車，逮獲詹姓男子等人，車上起出1把空氣槍及棍棒、開山刀，另一輛在逃車輛經策動後到案說明。

詹男在警詢時供稱，日前與一名男子發生糾紛、大打出手，對方還告他傷害，他積怨已久，看到對方透過IG在某KTV打卡才會前往堵人。

檢方偵查後依涉犯公然聚眾施強暴因而致生公眾或交通往來危險、強制、恐嚇及毀損等罪嫌，將4人起訴。（編輯：李錫璋）1110111