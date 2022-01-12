赴美受訓購物未結帳遭記2大過 軍人興訟勝訴

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（中央社記者劉世怡台北12日電）在海軍艦隊擔任輔導長的劉姓男子涉108年赴美國受訓期間，在美軍基地營站賣場購物卻未結帳，不服艦隊決議記2大過興訟。法院認為艦隊人評會決議程序有瑕疵，撤銷記過處分。

依據台北高等行政法院判決指出，劉姓男子在美東時間108年7月28日上午10時許，於美軍基地營站賣場將賣場內商品32G記憶卡2張、具儲存功能傳輸線2條及隨身碟1個放入隨身背包而未付款，經海軍一三一艦隊調查屬實，同年8月15日召開第1次行政懲罰人事評審會，經委員表決投票通過給予小過1次。

但當時的艦隊長許金騰批示「處分過輕，擇期召開，由副艦隊長主持」，同年月20日再次召開第2次人評會，經委員表決通過同意給予大過1次，但艦隊長再批示「劉員深獲國軍栽培赴美受訓，肇生在美偷竊行為，嚴重影響軍譽，甚至破壞兩國軍事外交，應從重處分。」

艦隊長主張，之前艦隊偷竊案件都以記2大過汰除，因此要求對劉姓男子也核定大過2次，並列入汰除，經國防部海軍司令部官兵權益保障會決議撤銷懲罰令後，艦隊再行調查，並在109年4月14日召開第3次人評會，經委員投票表決通過同意給予大過2次。

劉男不服記過處分，循序提起行政訴訟，案件由台北高等行政法院審理。

法院認為，艦隊以劉姓男子有違失行為，在第1次人評會作成小過1次決議後，艦隊長許金騰批示表明對小過1次的決議有意見，依法艦隊長即應踐行「交回人評會復議」程序。

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北高行合議庭指出，第2次人評會的會議紀錄，沒有提及第1次人評會決議效力如何處置，可見這次重行審議過程中，未先經復議程序重啟表決並撤銷第1次人評會決議，直接進行違失行為審議而表決作成大過1次懲罰。

法院表示，第3次人評會也未經復議重啟前議案表決並撤銷前面的人評會決議，即直接審議表決通過記大過2次的懲罰決定，可見第3次人評會決議程序有這些瑕疵，原處分據以作成，即有違誤，日前判決撤銷記過處分。還可上訴。（編輯：李亨山）1110112