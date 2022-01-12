突然變換車道險釀事故 國道警將通知駕駛到案究辦

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（中央社記者吳哲豪彰化12日電）日前有一輛自小客車行駛國道1號彰化路段時，突然變換車道並減速，後方砂石車急煞甩尾險些失控，有網友將過程影片貼上網，國道警方今天表示，將通知小客車駕駛到案，依公共危險罪等究辦。

國道公路警察局第三公路警察大隊今天發布新聞稿表示，有民眾在批踢踢網路論壇發文張貼影片，內容為一輛黑色自小客車，行經國道1號彰化路段時，原先行駛在內側車道突然變換到中線車道，疑似準備要下交流道而減速。

國道警方指出，自小客車從內線變換到中線車道後，原本行駛在中線車道的砂石車見狀立即緊急煞車，導致左右甩尾差點失控，險象環生，自小客車則跨越槽化線後下交流道離開。

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國道警察局第三警察大隊交通組長張弘杰今天接受媒體聯訪時表示，自小客車駕駛行為，已違反道路交通管理處罰條例第43條，汽車駕駛人非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停的規定；同時違反第33條汽車行駛於高速公路、快速公路或設站管制的道路，未依標誌、標線及號誌指示行車的規定。

張弘杰指出，本案未接獲事故報案，但違規事項將主動查處，並連繫當事人到案說明，依刑法公共危險罪嫌及違反道路交通管理處罰條例究辦。（編輯：陳仁華）1110112