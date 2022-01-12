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鳳山男懷疑被陷害入獄 一槍擊斃老友遭判14年

2022/1/12 17:47
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（中央社記者洪學廣高雄12日電）高雄鳳山蔡姓男子6年前涉毒品案遭判刑，他懷疑陳姓友人出賣他，去年2月間找陳男談判開槍傷及陳男送醫不治，遭依殺人罪起訴，高雄地院今改依槍砲、傷害致死罪判14年徒刑。

高雄地方法院法官審酌蔡男犯行非蓄意殺人，今天下午改依槍砲彈藥刀械管制條例、傷害致人於死罪，各判他6年、9年6月有期徒刑，合併應執行14年徒刑，全案可上訴。至於毒品案經上訴至最高法院駁回，判決12年定讞。

高雄鳳山60歲蔡姓男子6年前涉毒品案，一審判18年，當時毒品案尚未定讞，蔡男懷疑58歲陳姓友人害他被逮，去年2月6日凌晨2時找陳男談判，過程開槍傷及陳男頸部，經送醫仍宣告不治，蔡男落網後被依殺人等罪送辦。

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警方調查，蔡男和陳男是舊識，但他疑懷疑陳男當年害他遭逮判刑，相約談判，過程中蔡男不知何故開槍，導致子彈射進陳男頸部，當場血流如注。

專案小組鎖定蔡男騎乘的機車查緝，並於當天上午9時55分在中崙一路發現蔡男，當場圍捕壓制。並在蔡男身上起獲手槍1支、子彈42發，全案依殺人及槍砲彈藥刀械管制條例移送高雄地檢署偵辦，檢方偵結後依殺人等罪起訴。（編輯：郭諭儒）1110112

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