追債1千元不成 男打死酒友遭判刑5年6月

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）常一起喝酒的曹男與張男因1000元債務起爭執，曹男109年8月間酒後找張男到鳳山寺後方討債不成便出手痛打，想不到打死張男，曹男犯傷害致人於死罪遭判有期徒刑5年6月。

根據南投地方法院刑事判決書，為朋友關係的曹姓、張姓男子平日常同聚飲酒，張男自民國109年5月起陸續向曹男借錢，積欠約新台幣1000元，曹男多次向張男追債未果，雙方因此有衝突。

曹男109年8月12日晚間在一處工寮飲酒，張男由不知情友人載到工寮與曹男一起喝酒，席間因債務問題又起口角，張男甚至嗆曹男：「以後不要一起」，後來張男先行離去，曹男則應友人邀約至一家便利商店外飲酒，直到隔天凌晨步行返家，曹男途中想起張男欠款，於是走到張男住處，並要張男到南投市鳳山寺後方涼亭。

曹男再向張男催討債務，雙方再起爭執，曹男心生不滿，基於傷害犯意，拉扯張男用力甩開，張男倒地，頭部等處撞擊水泥地面，接著腳踹張男臀部、背部等處多下，張男試圖爬起，曹男持續用腳大力踢踹張男胸部，不讓張男爬起，猛踢約10分鐘後自行離去。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

路人清晨騎腳踏車行經鳳山寺後方涼亭，見有人躺在地面隨即報案，張男經送醫救治仍因出血性休克死亡，南投縣警察局南投分局訪查發現，死者生前曾與曹男喝酒，請曹男「協助釐清案情」時，曹男便坦承跟死者因金錢糾紛有發生口角，有出拳毆打、推倒死者。

法官審酌被告與被害人僅因1000元起爭執，卻用力踢踹被害人胸部、腹部造成肋骨骨折、氣血胸、腹腔出血等傷害導致出血性休克死亡，與被害人家屬達成賠償100萬元和解，卻僅付20萬元等情形，因此，依傷害致死罪判處有期徒刑5年6月，全案可上訴。（編輯：謝雅竹）1110112