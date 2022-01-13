紅富海吸金案不法所得 600餘萬元黃金將拍賣

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（中央社記者管瑞平苗栗縣13日電）苗栗地檢署偵辦紅富海吸金案，查扣主嫌黃圓映名下財產，其中價值約新台幣600萬元各式黃金將於19日進行第1次拍賣，希望在過年前夕提高民眾競標意願，兼顧被害人受償權益。

喧騰一時的紅富海吸金案，公司負責人黃圓映以心靈導師和投資等名義，從2003年起非法吸金高達上百億元，經最高法院更二審判決定讞，宣告查扣動產、不動產、現金、高價藝品、黃金等總價值172億元，全數沒收。

苗栗地檢署主任檢察官莊佳瑋今天接受媒體聯訪表示，為確保受害人權益，特別委託行政執行署新竹分署進行拍賣，19日上午將針對第一批黃金開放競標，希望過年前，民眾可以添購一些做工精巧金飾，提高大家參與意願。

這次拍賣物件多達79項，除了常見的金元寶、金箔和金戒指外，還有難得一見的金樹金花、黃金餐具、黃金高跟鞋以及黃金鑰匙等等，初步估計總價值高達600萬餘元，這也是自2000年行政執行署成立以來，首次拍賣如此龐大的黃金物件。

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莊佳瑋指出，考量一般民眾較少接觸苗栗地檢署或新竹分署網站和資訊，加上拍賣的黃金飾品大多較為喜氣，因此特別製作影片，透過臉書、YOUTUBE等通路宣傳，希望有興趣民眾都能接收到相關訊息，進而參與拍賣，提高拍賣所得，盡量讓被害人可以完整受償。

黃金拍賣將於19日上午9時30分，在苗栗地檢署公開進行，8時30分即可開始登記、閱覽拍賣物，想要進場競標的民眾，須先繳1萬元保證金，所有黃金物件都設有底價，但不公開，競標金額須高過底價，最高者得標。（編輯：方沛清）1110113