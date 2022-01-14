查北市員警涉貪案 北檢先起訴按摩店業者

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（中央社記者林長順台北14日電）台北地檢署偵辦台北市中山警分局偵查隊陳姓小隊長涉嫌收賄案，今天先依媒介性交易罪起訴20名色情按摩店業者，至於陳姓小隊長涉嫌貪污罪部分，目前仍持續偵辦中。

檢調獲報，梁姓男子等人於台北市中山區經營養生館，涉嫌自民國108年起媒介按摩女子與男客進行性交易，並從中抽取費用，涉犯刑法妨害風化罪嫌。北檢去年9月起陸續指揮調查局北機站發動搜索、約談行動，聲押梁姓大股東、許姓、吳姓等業者獲准。

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案經檢調過濾扣案事證，懷疑台北市警察局中山分局的偵查隊陳姓小隊長在偵查佐任內，涉嫌收受養生館業者賄賂，以通風報信等方式包庇性交易。檢調去年12月底發動第2波搜索，約談陳姓小隊長等人到案。檢察官訊後諭令陳男新台幣50萬元交保。

北檢今天先依媒介性交易罪起訴吳姓業者等20人。至於業者與陳姓小隊長涉嫌行收賄部分，仍持續偵辦中。（編輯：方沛清）1110114