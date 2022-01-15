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國3碧潭隧道工安意外 女工程員卡升降梯送醫不治

2022/1/15 10:11
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（中央社記者黃旭昇新北15日電）國道3北上新北市新店區碧潭隧道路段，今天凌晨發生工安意外，國道委外廠商保養灌注隧道內裂縫工程，一名女工程員維修排風機時，遭升降機平台夾困在排風管，送醫後不治。

市府消防局表示，凌晨1時46分消防人員據報，國道3號北向28.8公里碧潭隧道內，中、外側車道發生事故需要救援；到場發現27歲女工程人員被升降機夾住受困，經救出後已無生命跡象，無呼吸心跳，送往台北慈濟醫院急救。

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國道公路警察局第9隊表示，勤務指揮中心接獲新北119消防通報，立即派遣線上巡邏車前往查看；交控中心也回報現場施工人員因維修排風機發生意外，人員卡在排風機內，現場配合搶救作業，巡邏車協助將車道主線全線封閉。

警方說，女工程人員被救下時已無生命跡象，送台北慈濟醫院搶救，急救後於凌晨3時4分醫院宣告死亡，詳細事發情形尚待釐清。（編輯：方沛清）1110115

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