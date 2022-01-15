遭通緝產子未登記 新北警遠赴屏東尋回黑戶母子

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（中央社記者沈佩瑤、黃旭昇新北15日電）新北市社會局日前發現一名未滿2歲小男嬰至今沒有任何接種疫苗、就醫紀錄，且母親遭通緝行蹤不明，啟動社會安全網結合警力，今天凌晨在屏東找到葉姓母子均安。

新北市政府警察局今天下午召開記者會，說明尋回黑戶母子經過。警方表示，25歲葉姓女子疑因把帳戶借人，被當成人頭戶詐欺遭通緝，她四處打零工維生，民國109年6月間在台南產下小男嬰後，由醫院通報其戶籍地所在新北市淡水區，逕為登記在淡水戶所。

市府社會局日前發現小男嬰出生至今沒有任何接種疫苗、就醫紀錄，啟動社會安全網跨局處比對相關資訊，清查發現男嬰母親遭通緝且行方不明，由警方成立專案小組協尋。

警方追查發現葉女的陳姓男友人曾現蹤屏東，從租車紀錄順藤摸瓜，昨天連夜南下到屏東縣內埔鄉，今天凌晨6時許順利找到住在宮廟客房的葉姓母子。

新北市府社會局社會工作科長劉文湘接受中央社記者電訪時表示，這名不到2歲的「黑戶寶寶」可以被尋獲，要感謝警方鍥而不捨的耙梳線索，找到疑似生父並避免打草驚蛇，才能跟蹤疑似生父的蹤跡，順利尋獲葉童與母親，「這完全是基本功夫」。

至於為何葉童於109年6月10日由戶政事務所逕為登記後，遲至1年半後才於110年12月27日召開「新北市全齡高風險家庭整合型安全網」跨局處工作會議；劉文湘解釋，主要是葉童生母在台南生產，因其戶籍在新北市淡水區，故通報後逕為登記在淡水戶所，過程中，有不斷關心男童的就醫與預防接種紀錄。

劉文湘說，「很早就啟動找人」，男童出生後應是密集接種疫苗高峰期，跨局處與衛生局合作，從新北市的衛生系統沒有男童接種疫苗紀錄，累積一段時間後，還需與健保單位合作查詢全國系統，逐一勾稽比對，確認完全沒有接種與就醫紀錄。

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她表示，社會局、衛生局與警察局合作，關心孩童安危與健康，也多次查無生母的任何就醫紀錄與線索，等於人間蒸發一般斷線。但警方很厲害，可以透過其他線索找到疑似生父，進而發現母子蹤跡。

劉文湘說，針對本案，團隊可以順利找到男童，是很大的鼓舞。目前母子都已經被帶回。男童外觀身體無異狀，仍會安排健康檢查，以及後續的安置與照顧。（編輯：張銘坤）1110115