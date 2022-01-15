高雄港華運倉儲工安意外8人跌落 1人不治1受困

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高雄港洲際二期興建中的華運倉儲15日晚間發生工安意外，現場鷹架倒塌導致多人受傷，高雄港務公司和消防人員派員到場搶救。（讀者提供）中央社記者洪學廣傳真 111年1月15日

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（中央社記者洪學廣高雄15日電）高雄港華運倉儲今天下午發生工安意外，初步了解是油壓千斤頂失效內槽墜落帶落鷹架倒塌，工人跌落。有7人已經送醫救治，其中1名工人搶救宣告不治，另有1人受困。

高雄港務消防隊晚間發布訊息說明，經瞭解當時共有21名工人在華運倉儲興建中儲槽內施工，但因油壓千斤頂損壞，從高處墜落進而導致鷹架倒塌，施工人員隨之跌落。其中1人被救出時已無生命跡象，經送往小港醫院搶救無效宣告死亡。

高雄市政府勞工局發布新聞稿說明，豪羅吉司科技興業股份有限公司所僱勞工下午4時多正在使用60台千斤頂頂著內槽，高度約3公尺，但頂升過程中因升頂油壓系統失效，導致內槽掉落，夾層施工架也被帶落，目前還有1人被壓在施工架下受困。

勞工局長周登春率員到場初步檢查，頂升作業時油壓千斤頂失效，導致內槽滑落，儲槽的內外層夾層施工架也被帶落下來，研判可能是致災原因，已通知施工廠商儲槽內槽頂昇作業停工，後續將依職安法令裁罰新台幣3萬元到30萬元，並追究相關刑責。救出人員已分送阮綜合醫院、高雄國軍總醫院、大同醫院急救。

小港醫院說明，65歲曾姓工人約於晚間6時送抵醫院，目前意識清楚，右手、胸椎骨折，生命徵象穩定。另名鍾姓工人送醫後經急救仍宣告不治。

阮綜合醫院指出，目前收治3名傷者，傷勢多為骨折、撕裂傷、目前3人生命跡象都穩定，意識清醒。至於有2人送往國軍802總醫院，也正檢查傷勢，並在進行檢查當中。（編輯：黃世雅）1110115

高雄港洲際二期興建中的華運倉儲15日發生工安意外釀死傷，高雄市長陳其邁（後左3）獲報後，親率市府團隊到場關心。（高雄市勞工局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年1月15日