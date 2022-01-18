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疑身體不適誤踩油門 79歲男開車撞碎台中醫院玻璃牆

2022/1/18 15:03（1/18 16:21 更新）
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79歲廖姓男子18日駕駛自小客車前往衛福部台中醫院時，疑因身體不適、誤踩油門，直接撞上醫院外的玻璃牆，警方獲報到場處理，並通知拖吊車將車輛移置。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 111年1月18日
79歲廖姓男子18日駕駛自小客車前往衛福部台中醫院時，疑因身體不適、誤踩油門，直接撞上醫院外的玻璃牆，警方獲報到場處理，並通知拖吊車將車輛移置。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 111年1月18日
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（中央社記者蘇木春台中18日電）79歲廖姓男子今天駕駛自小客車，要前往衛福部台中醫院時，疑因身體不適、誤踩油門，直接撞上醫院外的玻璃牆，玻璃碎片散落一地，他經酒測並未酒駕，輕微擦挫傷，後續由雙方協調賠償。

台中市警察局第一分局告訴中央社記者，今天上午10時30分接獲報案指出，衛福部台中醫院急診室前發生交通事故，派遣線上警力前往處理。

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警方到場後發現，79歲廖男駕駛自小客車，沿三民路右轉進台中醫院急診處時，疑因身體不適、誤踩油門，直接撞上台中醫院外的玻璃牆。廖男經酒測，酒測值為零，身上輕微擦挫傷。

案發後警方通知廖男女兒到場處理，並通知拖吊車將車輛移置，因案件非道路交通事故，後續由台中醫院與廖男自行協調民事賠償事宜。警方呼籲，若精神狀況不佳或身體不適時，應避免開車或騎車，以免發生車禍。（編輯：陳仁華）1110118

79歲廖姓男子18日駕駛自小客車前往衛福部台中醫院時，疑因身體不適、誤踩油門，直接撞上醫院外的玻璃牆，玻璃碎片散落一地。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 111年1月18日
79歲廖姓男子18日駕駛自小客車前往衛福部台中醫院時，疑因身體不適、誤踩油門，直接撞上醫院外的玻璃牆，玻璃碎片散落一地。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 111年1月18日
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