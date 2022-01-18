臉書創討債公社接案 台南警方逮9名黑幫送辦

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（中央社記者張榮祥台南18日電）竹聯幫平堂成員、齊興會副會長曾姓男子，吸收四海幫及十五份幫成員，在臉書創立「討債公社」招攬討債業務，1年來被委託催討約2000萬元債務，台南警方逮捕9人到案送辦。

台南市警局第五分局偵查隊員今天告訴中央社記者，警方昨天在台北市、新北市、台中市逮捕以37歲曾男為首的討債集團共9人，並起出竹聯幫齊興會禮金袋、帳冊、恐嚇文宣、空氣手槍、發令彈、模擬彈、武士刀、開山刀、鐵棍、伸縮警棍、K他命等贓證物。

警方調查，曾男是竹聯幫平堂成員，同時擔任齊興會副會長，吸收四海幫及十五份幫成員，在臉書（Facebook）創立「討債公社」，公開招攬遭積欠呆帳的債權人，以五五分帳方式接受委託催討債務。

曾男以新北市新店區堂口為據點，1年來接受至少8件的債務催討，這些委託案來自新北市、南投縣、台南市及高雄市，總金額約新台幣2000萬元。

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曾男等人催討債務，先以竹聯幫份子身分用電話口頭明示或暗示，要求履行債務，若對方不從，就前往債務人或其親友住處或營業處所，丟擲潑撒印有「殺人償命」、「欠債還錢」及「黑白無常鬼神嚇人」圖片的文宣，恐嚇逼迫債務人償還債務。

警方訊後，今天下午以涉違組織犯罪防制條例及妨害自由、恐嚇取財等罪嫌，將曾男等9人移送台南地檢署偵辦。（編輯：陳仁華）1110118