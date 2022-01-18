紅富海吸金案不法所得 19日拍賣黃金藝品

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（中央社記者管瑞平、魯鋼駿苗栗縣18日電）苗栗地檢署偵辦紅富海吸金案，查扣主嫌黃圓映名下財產，其中價值約新台幣600萬元各式黃金，將於19日上午9時30分進行首次拍賣。

喧騰一時的紅富海吸金案，公司負責人黃圓映以心靈導師和投資等名義，從2003年起非法吸金高達上百億元，經最高法院更二審判決定讞，宣告查扣動產、不動產、現金、高價藝品、黃金等總價值新台幣172億元，全數沒收。

法務部行政執行署新竹分署今天發布新聞稿表示，苗栗地方檢察署囑託就「紅富海」心靈導師吸金案主嫌名下財產進行變價，大批的金塊、金箔、金飾終於即將在明天進行首次拍賣。

新竹執行分署指出，這次拍賣標的全部都是黃金，有20公克金塊、5公克到37.5公克金箔、金元寶、金戒指、金手鍊及各項黃金飾品，但高貴不貴。

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新竹執行分署表示，這次拍賣不採所有物件合併拍賣方式，而是依照物件價格逐一拍賣，或是將適合的物件組合後一併拍賣，例如有3隻小金豬一起拍賣，祝福得標民眾新的一年可以豬事大吉；面額1萬元及1000元的金鈔，祝福得標者新的一年都可以得到「鈔」能力。

新竹執行分署表示，1月19日上午9時30分在苗栗地檢署公開拍賣，設有底價（不公開），欲進場競標須先繳納新台幣1萬元保證金，當日上午8時30分開放登記及閱覽標的物，有興趣民眾可上新竹執行分署官方網站查看拍賣標的物清冊及展示影片。（編輯：方沛清）1110118

苗栗地檢署偵辦紅富海吸金案，查扣主嫌黃圓映名下財產，大批的金塊、金箔、金飾終於將在19日進行首次拍賣。（新竹執行署提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年1月18日