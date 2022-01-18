謊稱賣遊戲虛寶詐財 刑事局破三方詐騙手法集團

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（中央社記者蘇木春台中18日電）嘉義縣高姓男子等人組成詐騙集團，在網路上謊稱販賣網路遊戲虛擬寶物，由買家匯款給不知情通訊行業者，高男等人取得手機後變賣，刑事局獲報循線逮捕高男等人，詢問後依法送辦。

刑事局偵查第六大隊第三隊今天發布新聞稿表示，刑事局中部打擊犯罪中心清查民眾受騙案件資料庫，發現一處「三方」詐騙集團，以多達10餘個暱稱，暗藏潛伏於網路遊戲「新楓之谷」聊天室中張貼訊息，佯稱願以市價6至7折出售虛擬寶物「輪迴碑石」。

警方指出，玩家如擁有輪迴碑石，在遊戲中可加快3倍練功速度，玩家之間交易價格約新台幣5萬至7萬元，多名買家向詐騙集團匯款購買後，均未收到寶物，才驚覺受騙陸續向警方報案。

警方對被害人匯款的帳戶進行警示後，才發現為「三方」詐欺手法，詐騙集團先向通訊行訂購手機，再將通訊行的銀行帳戶提供給寶物買家匯款，待買家匯款後，詐騙集團再向通訊行取得手機後變賣。

警方指出，三方詐騙手法除使虛擬寶物買家受騙匯款外，亦使合法通訊行業者帳戶遭受警示，正常生意人變成嫌疑人。

辦案人員循線追查後，查出嘉義縣23歲高男與26歲徐男涉嫌重大，案經數月蒐證，於民國110年12月23日，持拘票拘提2人到案，並查扣電腦、手機與現金等贓證物。

警方初步調查，被害人數達16人，並持續擴大清查中，警方全案詢問後，將高男等2人依詐欺等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，檢方複訊後聲押獲准。（編輯：謝雅竹）1110118