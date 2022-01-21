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傷害、槍砲通緝 四海幫海耀堂前堂主林鴻落網

2022/1/21 18:36（1/21 18:51 更新）
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55歲林鴻（左）綽號「耀鴻」，因體格、容貌神似已故藝人戎祥，也有「小戎祥」稱號，為前四海幫海耀堂堂主，長期遭通緝；台中豐原警分局21日表示，凌晨已在北屯區查獲林鴻，解送歸案。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年1月21日
55歲林鴻（左）綽號「耀鴻」，因體格、容貌神似已故藝人戎祥，也有「小戎祥」稱號，為前四海幫海耀堂堂主，長期遭通緝；台中豐原警分局21日表示，凌晨已在北屯區查獲林鴻，解送歸案。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年1月21日
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（中央社記者趙麗妍台中21日電）四海幫海耀堂前堂主林鴻經新北市地檢署、台灣高等法院發布傷害、槍砲通緝，台中豐原警分局今天凌晨在北屯區查獲，解送歸案。

55歲林鴻綽號「耀鴻」，因體格、容貌神似已故藝人戎祥，故有「小戎祥」稱號，為四海幫海耀堂前堂主。2011年，林鴻因涉及槍砲、傷害、強制罪等，遲未到案、執行，2018年與2020年分別被新北地檢署與台灣高等法院發布傷害、槍砲通緝。

豐原警分局今天表示，透過科技偵查以及大數據分析展開查緝，得知林鴻經常往來台中、台北之間，為了躲避警方查緝，他的通訊、交通以及居住均非以本人實名登記，平常鮮少外出，外出都有隨身小弟代駕。

警方經過4個月跟監、搜查，見時機成熟，凌晨在台中市北屯區等待林鴻下車時，上前將他逮補，並將擴大偵辦釐清案情。（編輯：唐聲揚）1110121

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