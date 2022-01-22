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賭場藏身淡水傳統市場內民宅 新北警破門逮8人

2022/1/22 12:45（1/22 13:51 更新）
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新北市政府警察局淡水分局獲報，中山路的傳統市場內一處民宅疑藏有職業賭場，警方經蒐證後21日前往搜索，當場查獲身兼賭客的38歲王姓負責人等8人，並查扣賭具麻將、賭資新台幣7000元、帳冊等證物。（警方提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年1月22日
新北市政府警察局淡水分局獲報，中山路的傳統市場內一處民宅疑藏有職業賭場，警方經蒐證後21日前往搜索，當場查獲身兼賭客的38歲王姓負責人等8人，並查扣賭具麻將、賭資新台幣7000元、帳冊等證物。（警方提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年1月22日
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（中央社記者沈佩瑤新北22日電）新北警方日前獲報，淡水地區有一家職業賭場，藏身傳統市場的民宅內，警方昨天晚間9時許破門，在地下室查獲8人及賭資，王姓負責人依賭博罪嫌送辦。

新北市政府警察局淡水分局上午發布新聞稿表示，日前接獲線報，中山路傳統市場內一處民宅，疑似藏有職業賭場，經蒐證後，昨天持搜索票前往搜索。

警方指出，當場查獲身兼賭客的38歲王姓負責人、賭客、在場人員等共8人，並查扣賭具麻將、賭資新台幣7000元、帳冊等證物。

警方初步調查，王姓男子以每月2萬5000元租用地下室，原本當作倉庫，去年11月開始經營職業賭場。

全案經警方詢問後，王姓男子依賭博罪嫌移請士林地檢署偵辦，其餘賭客依社會秩序維護法裁處。（編輯：郭諭儒）1110122

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