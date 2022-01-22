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「台南夜市券」系統疑遭攻擊 企圖一次兌領500張

2022/1/22 13:05
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（中央社記者張榮祥台南22日電）刺激旅客留宿台南，台南市政府17日起推出「台南夜市券」1萬2000張，每天500張，每張面額50元，卻被發現系統疑遭攻擊，有人企圖一次兌領500張，市府已向警方備案調查。

台南市政府觀光旅遊局今天發布新聞稿指出，觀旅局推出「台南夜市券」，1月17日至2月6日每天500張，2月1日至2月5日每天再加碼300張，總數1萬2000張，每張面額50元。

不過，系統廠商發現，活動網站序號兌換系統疑似遭人透過電腦惡意程式攻擊，企圖一次領取每天限量500組序號；系統廠商立刻關閉活動網站及ibon售票系統夜市券兌領功能，檢查系統及加強防範網路異常控管，且向台南市警察局備案調查。

台南市政府觀光旅遊局去年9月6日推出「台南好康券」，活動期間入住台南合法且配合活動的旅宿，每人每住1晚免費贈送1張好康券。

民眾只需掃瞄「台南好康券」票面專屬QR碼，註冊或登錄會員資料，輸入好康券編號，即可獲得「台南夜市券」ibon兌換序號1組，再到7-11的ibon機台兌換實體票券，就可在台南10個限定夜市消費抵用。（編輯：郭諭儒）1110122

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