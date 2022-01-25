趙介佑被控參與暴力討債獲和解 二審改判2年

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（中央社記者劉世怡台北25日電）民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑，涉嫌參與暴力討債組織，一審遭判2年4月。二審台灣高等法院今天審酌他與被害人和解，改判2年，還可上訴。

二審新聞資料指出，以黃姓男子為首、趙介佑等人參與的犯罪組織在台北巿某處做為據點，以軟體、行動電話為聯絡方式，進行暴力討債。

二審指出，黃男及趙介佑等人於民國108年4月12日凌晨，強押林姓男子並施以毆打、拘禁及威嚇逼債，直至林男傷重才將林男載往振興醫院，經醫院發現有異而報警獲救。

此犯罪實事部分，一審判黃男3年4月，刑前強制工作3年；趙介佑參與犯罪組織遭判2年4月。案經上訴，由二審審理。

二審今天考量，因大法官之前解釋宣告組織犯罪防制條例第3條規定的強制工作違憲，因此撤銷黃男刑前強制工作3年部分，其他維持原判。

趙介佑被控參與組織部分，二審考量他與被害人和解，量刑基礎已有變更，因此改判2年徒刑。全案還可上訴。

此外，趙介佑另案涉嫌詐欺、販賣愷他命，遭檢方聲請羈押獲准，案件於去年8月起訴並移審台北地方法院，法官考量趙男雖認罪，但有反覆實施之虞，仍裁定羈押。（編輯：方沛清）1110125