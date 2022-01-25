看護趁老董病危盜領4658萬 偽造文書二審仍判2年

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（中央社記者洪學廣高雄25日電）照顧游姓老董十多年的朱姓女看護，涉106年游男病重彌留之際持印鑑前往農會一度將4658萬存款匯入自己帳戶，橋頭地院一審依偽造文書判2年，高雄高分院駁回上訴維持原判。

高雄高分院法官審酌朱女利用游男已病重沒辦法表達意思之際，即在未經授權同意下持游男印鑑前往滿州鄉農會解約18筆定存，盜領新台幣達4658萬餘元，且犯後飾詞狡辯，惡性重大，游男家屬希望從重量刑等因素，認為一審原判決量刑並無不妥，據此駁回上訴維持原判。全案仍可上訴。

二審判決指出，已擔任看護十多年的朱女和游男因日久生情發展為同居關係，且朱女出入老董朋友聚會時更以「游太太」自居。不料游男自民國106年起因罹患肺癌病重住院，但她卻趁照顧機會取得游男屏東縣滿州鄉農會帳號存摺、印章等，並於106年11月16日下午將18張定存解約，再將解約總金額4658萬960元存入自己帳戶。

游男妻兒在老董過世後發現事實真相，氣得對朱女提告偽造文書罪，但她辯稱是老董在病房內簽立約定書後口頭告知要把18張定存單的錢送她，兩人也曾一起去律師事務所諮詢，並在106年11月15日請律師到病房見證錄影游男本人簽立約定書。

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不過，一審橋頭地方法院傳訊見證律師和醫護人員到庭時，發現游男簽立約定書時雖然意識清醒，但內容並未提及18張定存單，且他在簽完約定書隔天即因病情惡化意識不清，所以朱女說對方是在簽完約定書後，口頭要把定存金額給她，應不可信。

此外，若朱女辯詞為真，當滿州鄉農會人員探視後，因認為游男只能微笑點頭，無法做明確意識表現，所以要求她應將款項匯回老董帳戶時，朱女應據理力爭，而非在下個上班日立刻把數千萬款項全數匯回，足見她有說謊畏罪之心，橋頭地院法官據此依偽造文書判決2年徒刑。（編輯：陳仁華）1110125