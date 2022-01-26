牙科密醫賺857萬元 二審改判沒收3.3成犯罪所得

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（中央社記者洪學廣高雄26日電）柳姓男子無照替病患看牙齒，一審判刑1年6月，緩刑4年，沒收全數犯罪所得約857萬元。二審的高雄高分院認為，全數沒收違反比例原則，改判沒收全數1/3、約285萬元。可上訴。

二審的高雄高分院判決指出，柳男自民國107年12月起至109年5月21日間非法執行醫療業務，1年多來向病患共收取新台幣857萬4500元醫藥費，破壞國內醫療管理秩序，造成患者潛在風險。

判決表示，二審法院審理時發現有眾多病患接受柳男診療，顯見他的醫術獲眾人信賴，他的犯罪所得、過程與一般不勞而獲情況，有相當程度不同。

合議庭認為，刑法沒收制度需合乎比例原則，經斟酌此案犯罪情節及性質，若將全數犯罪所得沒收有過苛之虞，且對柳男家庭生活影響甚鉅。

審酌柳男患有急性心肌梗塞、心臟病、高血脂症等，且其辯護人主張，柳男國中畢業謀職不易，上又有高齡84歲母親要照顧，妻子也沒工作等情況，據此將沒收追徵犯罪所得酌減至1/3、約285萬元，刑責則維持一審判決。全案可上訴。

判決指出，柳男明知未取得牙醫師資格，卻每週一至週五晚間7時至晚間9時於屏東縣里港鄉鐵皮屋內，非法替病患看診。

柳男診療內容包含替病患製作假牙、安裝假牙、牙齒矯正、治療蛀牙、填補蛀牙、修磨牙齒、開立藥物及塗抹口腔藥物等，1年多來共賺取857萬4500元，看診病患達上百人，直到轄區警方執行搜索才曝光。

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一審的屏東地方法院認為，柳男曾因詐欺案被判緩刑確定，但他卻在無牙醫資格狀況下看診，不僅使主管機關無法監督，還排擠合格牙醫實施醫療專業行為，更使病患承擔非合格牙醫看診風險。

屏東地院據此依醫師法非法執行醫療業務罪，判處有期徒刑1年6個月，緩刑4年，且判決確定後，還需在2年內向公庫支付15萬元，並沒收扣案工具與犯罪所得約857多萬元。（編輯：戴光育）1110126