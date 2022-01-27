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涉侵害美光秘密案 二審判聯電罰2000萬並獲緩刑

2022/1/27 11:39
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（中央社記者沈佩瑤新北27日電）聯電被控涉嫌侵害美光營業秘密案，二審智慧財產及商業法院今天宣判，原判決撤銷，判處涉案聯電3名員工無罪及6月至1年不等徒刑，均緩刑，聯電罰金新台幣2000萬元，緩刑2年。

根據一審判決書，案件起源於民國105年，當時聯電與中國福建晉華集成電路公司簽署技術合作協定，協助中國福建晉華開發32奈米DRAM相關製程技術，前台灣美光公司何姓與王姓員工隨即轉任聯電，引發商業間諜案疑雲。

台中地方法院檢察署於民國106年8月以聯電員工涉嫌侵害美光的營業秘密為由，依營業秘密法對聯電提起公訴。

歷經近3年審理，台中地方法院在109年分別判處涉案跳槽聯電的前台灣美光公司何姓與王姓員工5年6月及4年6月、聯電戎姓主管6年6月徒刑，聯電處罰金1億元。

上訴後，二審智慧財產及商業法院合議庭今天宣判，將原判決撤銷，戎姓主管無罪及公訴不受理，何姓與王姓員工6個月至1年不等徒刑，均緩刑，聯電處以罰金2000萬元，緩刑2年。可上訴。（編輯：方沛清）1110127

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