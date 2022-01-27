涉拍打1歲男童頭部致死 女子判刑10年定讞

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博文台北27日電）蔡姓女子受託照顧同居人1歲4個月大的男外孫心生不耐，多次徒手反覆拍打男童頭部，導致男童腦部嚴重腦疝死亡。二審判處蔡女有期徒刑10年，案經最高法院駁回上訴定讞。

全案起於，蔡女與被害男童的外祖父同居並共同照顧男童，民國105年12月11日晚間9時許，男童因抽搐、呼吸停止，蔡女發現後撥打119，將男童送往汐止國泰醫院急救，經轉送國泰醫院2天後宣告不治。

案經基隆地檢署起訴，一審基隆地方法院依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪，判處蔡女有期徒刑10年。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理，蔡女辯稱沒有毆打、拍打男童頭部，男童之死是跌倒受傷所致。二審認為，一審未具體認定蔡女的傷害行為內容，因此撤銷改判。

二審認定，蔡女事發前即曾徒手反覆拍打男童頭部，使頸部肌肉較柔弱無力的男童受不當外力甩動頭部又遽然停止，導致腦部有新舊併陳的硬腦膜下出血、視網膜下出血。

二審指出，案發當天，蔡女不滿男童哭鬧，再度反覆拍打男童頭部，發現男童持續抽搐並呼吸急促，即施以CPR急救，但男童仍發生呼吸停止情形，隨後將男童送醫急救。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

二審採信台大醫院鑑定，認為男童腦部有新舊併陳的大片硬腦膜下出血，同時有兩側明顯大片多處視網膜下出血以及腦水腫病變，符合虐待性頭部創傷（舊稱搖晃嬰兒症候群），此腦部傷勢為生前頭部遭受兩次以上不當外力所致，最後造成腦部嚴重腦疝，成為重要死因。

二審審酌，男童當時年僅1歲多，毫無能力反抗及保護自己，蔡女所為嚴重欠缺尊重他人生命、身體的觀念，造成無法彌補的傷害，所生危害甚重，惡性匪淺，且偵審中飾詞卸責，未見悔悟，也未與男童父母達成和解或取得原諒，判刑10年。（編輯：李亨山）1110127